«Макдоналдс» пришел в «Перекресток»

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» начала открывать точки в супермаркетах «Перекресток», которыми управляет X5 Retail Group. Об этом говорится на сайте ретейлера.

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Первый «Макдоналдс» площадью 200 квадратных метров пришел в «Перекресток», расположенный в подмосковном торговом центре «Лига Химки». Ресторан ориентирован на доставку и работу навынос через окно «МакЭкспресс», но есть и обслуживание в единой обеденной зоне супермаркета. Всего в заведении работают более 40 человек.

Пилотный проект предполагает открытие точек на территории нескольких супермаркетов «Перекресток» в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Результаты работы первых заведений повлияют на дальнейшее развитие формата, отметили в X5 Retail Group.

Ранее в июле сообщалось, что один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» стал открывать магазины новой торговой сети «Моя цена». Там продаются дешевые продукты под собственной торговой маркой. X5 Retail Group тоже заявлял о планах развивать аналогичную сеть дискаунтеров. Первые точки должны открыться в ноябре 2020 года.