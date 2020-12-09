Завершена реставрация легендарного кинотеатра «Художественный»

Реставрация кинотеатра «Художественный», являющегося символом столицы России, завершена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера. Строительные работы по реставрации и приспособлению старейшего кинотеатра Европы, имеющего более чем вековую историю, с осени 2019 года вела команда Сбера, за последние пять лет высоко зарекомендовавшая себя при реализации более 70 строительных проектов различного масштаба по всей стране.

«Возрождение "Художественного" без преувеличения — подарок всем москвичам. Реализация исторического и архитектурного потенциала при совмещении самых современных технологий киноиндустрии позволили нам создать новую культурную площадку для жителей Москвы и ее гостей. Теперь кинотеатр представляет из себя не только уникальное историческое здание, но и самый современный с технической точки зрения городской объект. Уверен, что обновленный "Художественный" займет ведущее место в проведении премьерных и фестивальных показов российских и международных мероприятий», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В ходе работы специалистов, в том числе исследовательской, был пройден огромный путь по поиску и реализации уникальных проектных решений, позволивших создать идеальный баланс сохранения исторического объекта и внедрения самых современных инженерных решений, подчеркнули в пресс-службе Сбера.

Одной из самых трудных и кропотливых задач была реставрация и воссоздание исторически ценных элементов, которых кинотеатр лишился в 50-е годы 20 века. Над этим трудилась одна из лучших в стране команд реставраторов, которые восстановили более тысячи фрагментов декора фасадов, зала и фойе.

Фасад кинотеатра максимально приближен к облику 1913 года, созданному архитектором Федором Шехтелем. Он был воссоздан по оригинальным чертежам и фотографиям, хранящимся в архивах. В ходе реставрационных работ были раскрыты заложенные оконные проёмы и восстановлен исторический декор: надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверями; вывеска «Художественный электро-театр»; барельефы «Гелиос» и «Селена», мужской и женский маскароны.

По эскизам архитектора также восстановлены исторические фонари, освещающие главный вход в здание. На фасаде кинотеатра теперь расположена современная электронная афиша, не нарушающая исторический облик здания. В «Художественном» снова будет работать фонтан, задуманный Шехтелем и позднее утерянный, — его расположение и габариты были отражены в фиксационных чертежах, а в фойе сохранилось оригинальное основание. Фотографий фонтана или его описания не осталось, но он был воссоздан на том же месте, рядом с большим витражом в фойе. Новый интерьер «Художественного» сочетает в себе воссозданные исторические элементы, а также современные решения, органически вписывающиеся в общий стиль здания.

Всего в «Художественном» будет четыре зала: главный, два малых и один камерный. Кинотеатр оснащен самым современным оборудованием. Высококонтрастные лазерные кинопроекторы марки Barco обеспечат максимальную яркость и передачу цвета без искажения, а экран будет передавать изображение без бликов и засвечивания. В мире, помимо оборудования, установленного в кинотеатре «Художественный», существует всего 17 аналогичных проекторов.

В кинотеатре можно будет показывать фильмы с пленки 35 миллиметров, а для проведения международных фестивалей предусмотрена возможность интеграции второй строки субтитров. За звук во всех залах будет отвечать аудиосистема Dolby Atmos, которая продумана с учетом всех архитектурных особенностей здания: она позволит сделать звук одинаково качественным во всех точках помещения, при этом техническое оборудование органично интегрировано в интерьер, что сохраняет исторический облик пространства.