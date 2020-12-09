Кличко заявил о нехватке денег у Киева на массовое тестирование на коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нехватке у города средств на проведение массового тестирования на коронавирус. Об этом он сообщил во время брифинга 9 декабря, передает «Страна.ua».

По словам Кличко, реализовать инициативу украинского правительства о массовом тестировании будет сложно, поскольку для этого необходимо одновременно взять ПЦР-тесты у миллионов людей. Однако такого количества тестов нет. Кроме того, нужны передвижные лаборатории. «К сожалению, таких возможностей у государства я на сегодня не вижу», — сказал мэр.

Массовое тестирование во Львове обойдется в 500 миллионов гривен, отметил Кличко. «Можете представить, сколько на это нужно средств в столице, где населения в несколько раз больше? Поэтому такие вещи можно делать в масштабах страны, а не того или иного города», — заявил мэр.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов распорядился расширить круг лиц, подлежащих ПЦР-тестированию.

9 декабря в стране поставили рекорд по смертности от коронавируса.