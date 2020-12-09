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Глава центра Гамалеи отреагировал на отказ Турции от покупки «Спутника V»

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» соответствует всем необходимым требованиям. Отказ Турции от покупки препарата — это решение конкретной страны, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК.

«Мы не ставили никогда задачу, чтобы приезжали из Турции или Евросоюза и нас сертифицировали [по их стандартам], — не было такой задачи, поэтому можно было нашу вакцину вообще не брать, а сразу заявить, что наше производство не сертифицировано по их стандартам», — сказал Гинцбург, подчеркнув, что наличие российского сертификата не говорит о качестве вакцины.

Кроме того, он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций подал на сертификацию препарата в ВОЗ, на основании чего организация сможет рекомендовать вакцину и в другие страны, в том числе и в Турцию.

Ранее 9 декабря глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от COVID–19 из-за ее несоответствия лабораторной практике.

«Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. В России им уже прививают учителей и медработников. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона».

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