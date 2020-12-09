В России появился новый запрет на продажу авиабилетов за границу

Российским авиакомпаниям запретили продавать туристам билеты на вывозные рейсы в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Копия соответствующего документа, подписанного руководителем Росавиации Александром Нерадько и направленного перевозчикам, имеется в распоряжении портала TourDom.ru.

«Право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на осуществление вывоза иностранных граждан с территории Российской Федерации и возврата российских граждан на родину. Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — указано в телеграмме.

При этом «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства уточнили, что россияне по-прежнему могут летать в те страны, с которыми официально открыто авиасообщение, в том числе, чартерными рейсами. Там подчеркнули, что в новом распоряжении речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми Россия официально не восстановила перевозки.

В свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина пояснила, что некоторые отечественные авиакомпании ранее начали продавать билеты туристам на вывозные грузопассажирские рейсы, а также предложили реализовывать их туроператорам.

6 ноября сообщалось, что россиян, застрявших за границей из-за введенных на фоне пандемии COVID-19 ограничений, снова начнут возвращать на родину — Росавиация разрешила отечественным перевозчикам при определенных условиях выполнять вывозные рейсы из-за рубежа после двух месяцев перерыва.

Россия полностью закрыла границы и прервала международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения граждан из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания.