Журналист рассказал о контролирующих украинских силовиков российских агентах

Журналист Юрий Бутусов заявил, что российские агенты контролируют деятельность украинских силовых структур. Об этом он рассказал в эфире «24 Канала», запись доступна на YouTube.

«Есть угроза российской агентуры, которая контролирует сейчас, к сожалению, какую-то часть структур обороны и безопасности. Надо навести порядок», — сказал он. Бутусов добавил, что сейчас в Министерстве обороны Украины творится хаос.

По его словам, от оборонного ведомства зависит расследование провалов ряда спецопераций Главного управления разведки (ГУР). В частности, он упомянул дело бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.

Бутусов ранее заявил, что Служба безопасности Украины хотела выманить «вагнеровцев», чтобы использовать для обмена пленными с Россией, но операция провалилась из-за офиса президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства назвал это бредом.

По словам представителя украинских спецслужб, курировавшего спецоперацию по задержанию россиян, идея выманить на Украину воевавших в Донбассе граждан появилась в Главном управлении разведки Министерства обороны. Подготовку начали летом 2019 года, сказал куратор. Был найден «вожак», который мог собрать остальных «вагнеровцев», — Артем Миляев с позывным Шаман из Волгоградской области. В 2015-2016 годах он воевал в батальоне «Чебурашка» под Донецком. Бойцов ЧВК якобы вербовали на работу в Венесуэле. Чтобы у них не возникло подозрений, отбирали не только участников войны в Донбассе.