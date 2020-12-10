Журналисты нашли кардинальную разницу во внешности звезд на экране и в жизни

Журналисты сравнили реальный внешний вид знаменитостей с их образами на экране и нашли кардинальную разницу. Список таких звезд появился на сайте The Sun.

Одной из них стала актриса Мишель Киган (Michelle Keegan), которая снималась в сериале «Улица Коронации» в течение пяти лет с 2007 года. Она появилась в юбилейном выпуске шоу в 2020 году и удивила фанатов изменившимся внешним видом. «Мишель выглядит совсем по-другому!», «Она очень красивая спустя столько лет», — писали они в комментариях в соцсетях.

Поклонники также обратили внимание на стиль актрисы и певицы Мейзи Смит (Maisie Smith). Если в сериале «Жители Ист-Энда» героиня девушки обычно появлялась в объемном пальто и спортивных брюках, то в реальной жизни она предпочитает выходить в свет в облегающих джинсах и мини-юбках.

Повседневные наряды британской актрисы Кати Макглинн (Katie McGlynn) также отличаются от стиля ее персонажа из сериала «Улица Коронации». Знаменитость чаще всего приходит на мероприятия в элегантных платьях, а на экране она появляется в футболках и джинсах. Вдобавок Макглинн сменила цвет волос: она перекрасила их в более холодный оттенок.

Кроме того, журналисты включили в список актрису Холли Боус (Hollie Bowles), известную по роли Микаэлы Маккуин (Michaela McQueen) в сериале «Холлиокс». В реальной жизни звезда выбирает однотонные минималистичные наряды, однако в кино ее чаще всего снимают в одежде ярких цветов с множеством аксессуаров.

Ранее в сентябре изменения во внешности сестер Кардашьян на старом фото озадачили поклонников. На снимке, который датирован 2006 годом, запечатлены сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян в юном возрасте. Фанаты обратили внимание на изменения, которые с годами произошли с лицами телезвезд.