Иностранный пилот пустился в пляс под российскую попсу и попал на видео

Пилот частного самолета из Нидерландов станцевал под популярную песню и попал на видео. Кадрами поделилась в своем Instagram российская стюардесса бизнес-авиации Ирина.

На записи видно, как пилот по имени Рамон пустился в пляс на борту, услышав песню российской поп-исполнительницы Клавы Коки «Покинула чат». «Это я включила иностранцу "Русское радио"», — смеется бортпроводница за кадром. Летчик, продолжая танцевать, начинает смеяться в ответ.

При этом пассажиры на борту отсутствуют, а командир воздушного судна держит в руках упаковку конфет.

Ранее стюардесса частного самолета раскрыла требования к внешнему виду бортпроводниц. Как отметила девушка, в бизнес-авиации, в отличие от гражданской, нет строгих ограничений для сотрудниц. К примеру, рост стюардессы может быть любым — некоторые компании принимают на работу девушек ниже 160 сантиметров. Размер одежды таких бортпроводниц, как правило, 40-44, а возраст — от 18 до 45 лет.