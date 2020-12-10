Королева нашла замену для принца Гарри и Меган Маркл

На встрече британской королевской семьи отсутствующих принца Гарри и Меган Маркл заменяли принц Эдвард и его супруга Софи. Об этом сообщает издание Daily Express.

Во вторник, 8 декабря, брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон вернулись из трехдневной поездки на королевском поезде. Они преодолели более двух тысяч километров, делая остановки в Англии, Уэльсе и Шотландии для встреч с сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями и школьниками. По просьбе принца Уильяма и его супруги их поездку на королевском поезде запечатлел малолетний художник Джо Уэйл (Joe Whale), известный в Великобритании под псевдонимом doodle boy.

— The Doodle Boy (@TheDoodleBoy1) 05 декабря 2020, 14:47

Путешествие закончилось у Виндзорского замка, где к ним присоединились королева и другие родственники. Помимо самой королевы, принцессы Анны и принца Чарльза с женой Камиллой, Уильяма и Кейт встретили младший сын Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи.

В отличие от других детей королевы, Эдвард и Софи редко появляются на публике и предпочитают избегать внимания прессы. Участие во встрече может свидетельствовать об усилении их позиций в королевской семье после отъезда принца Гарри в США. Эксперты отмечают, что Софи всегда была любимой невесткой королевы, поэтому Елизавета II могла выбрать ее и Эдварда в качестве замены для Гарри и Меган.

Встречи, на которых присутствует столько членов королевской семьи, не проводились с начала пандемии. Даже на свадьбе внучки Елизаветы II принцессы Беатрисы, которая прошла в июле в часовне возле Виндзорского замка, присутствовал лишь узкий круг близких родственников жениха и невесты, а также королева и ее муж принц Филипп.

В 2009 году принца Эдварда обвинили в жестоком обращении с животными. Это произошло после публикации фотографий, сделанных во время охоты в королевском поместье в Норфолке. Принца запечатлели в момент, когда он размахивал длинной палкой над головами собак.