Мир
 
Последние новости
В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом
Покусанный акулой мужчина смог вылезти из воды и умер в больнице через два дня
Депутата Госдумы отправили под суд за крупнейшую взятку в истории России
Санду решила совершить первый президентский визит на Украину
Рассекречен маленький смартфон Nokia
Стало известно о возможном открытии Бали для туристов в ближайшее время
Чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy
В приграничном селе Армении задержали азербайджанца
В российском городе спрогнозировали 50-градусные морозы
Новости партнеров
Прослушать новость

Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amit Dave / Reuters

Число пациентов, ставших жертвами коронавируса SARS-CoV-2 в США, превысило суммарные боевые потери американской армии во время Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на данные института Джонса Хопкинса сообщает Business Insider.

Согласно данным департамента по делам ветеранов, США потеряли в боях более 291,5 тысячи солдат. К вечеру 10 декабря общее число умерших от причин, связанных с коронавирусом, в стране превысило 291,7 тысячи человек. Отмечается, что во Вторую мировую еще 113 тысяч погибших американцев относят к небоевым потерям.

В конце апреля этого года стало известно, что потери от коронавируса в США превысили число погибших во Вьетнамской войне. Позднее, в мае, смерти из-за COVID-19 превысили число всех военных потерь США за период с 1945 года. Нынешняя цифра составляет почти половину от потерь в Гражданской войне — самой кровопролитной в американской истории, в ней погибло около 620 тысяч человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
More Americans have now died from COVID-19 than the number of US soldiers killed in battle during World War II
США поставили рекорд по смертности от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне