Директор Всего выпустил альбом о самом занятом гражданине

Российский музыкант Директор Всего (настоящее имя — Андрей Ли) выпустил альбом «Самый занятой гражданин». Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Всего во второй релиз артиста, вышедший на лейбле Doing Great Music, включено восемь треков. Заглавный сингл альбома «Самый занятой гражданин» был записан совместно с моделью и блогершей Машей Миногаровой.

«Самый занятой гражданин — мой новый, автобиографичный альбом, который посвящается всем занятым гражданам. Это музыка для вас, дорогие и уважаемые коллеги, ведь благодаря вам и вашей любви к своему делу, мы не стоим на месте. Чем больше в нашей стране будет самых занятых граждан, тем лучше мы все заживем. Если вы еще не ощущаете себя самым занятым гражданином, то эта музыка поможет вам найти себя в этой жизни и вступить на новую ступень карьерной лестницы, потому что все песни заряжены на поднятие KPI», — рассказал музыкант.

Ранее у Директора Всего также вышел клип на песню «Самый занятой гражданин». Для этого трека саксофонист Владимир Лучанский записал 64 варианта саксофонного соло. В итоге был выбран вариант с наиболее джазовым звучанием.