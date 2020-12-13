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Крупнейшую партию метамфетамина изъяли в Малайзии

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Судно малайзийской береговой охраны (MMEA)
Судно малайзийской береговой охраны (MMEA)
Фото: Olivia Harris / Reuters

Малайзийская береговая охрана изъяла крупнейшую партию метамфетамина в своей истории. Об этом сообщает Reuters.

В среду, 9 декабря, патруль обратил внимание на яхту, совершавшую подозрительные маневры в районе острова Пинанг. 26-летний житель Малайзии, который находился на борту, не остановил судно по требованию береговой охраны и попытался уйти от погони, а когда это не удалось, прыгнул в воду. Позднее контрабандиста арестовали.

Яхта везла 130 мешков с метамфетамином, замаскированным под китайский чай. Общий вес перехваченных наркотиков составлял 2118 килограммов, а их стоимость оценивается в 105,9 миллиона малайзийских ринггитов (1,9 миллиарда рублей).

Происхождение и получатель груза пока не установлены. Ранее метамфетамин в аналогичной упаковке пытались ввезти в Малайзию из Мьянмы.

В 2013 году сообщалось, что в Малайзии приговорили к смертной казни трех граждан Узбекистана. Они пытались провезти в страну 10 килограммов метамфетамина.

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