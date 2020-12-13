Собчак «призналась в любви» Чубайсу и порассуждала о новой фамилии

Российская телеведущая Ксения Собчак записала песню, посвященную Анатолию Чубайсу, который ранее был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Своеобразное шутливое «признание в любви» она опубликовала на странице в Instagram.

«Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — указала Собчак в посте.

На кадрах видеоролика она, в частности, рассуждает о том, что больше не может «держать все свои чувства внутри», и подчеркивает, что тоже умеет снимать фильмы, намекая на супругу Чубайса, кинорежиссера Авдотью Смирнову. Вдобавок ведущая обещает подносить ядра к пушкам, из которых будет стрелять бывший глава «Роснано», а также мстить всем, кто его «гасил», и расправляться со сплетнями.

«Чубайс, Чубайс, бэйби! Я буду тебя любить, как павшую звезду любит лебедь», — зачитывает Собчак на манер популярного хита рэпера Гуфа Ice baby. В конце трека она также сообщает, что готова сменить фамилию и быть «Ксюшей Собчубайс».

При этом сам Чубайс оценил публикацию телеведущей положительно. «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен», — заметил он на своей странице в Facebook, также разместив клип под комментарием.