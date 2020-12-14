Названа новая опасность высокого кровяного давления

Высокое кровяное давление ухудшает память и вызывает расстройства мышления у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли бразильские исследователи, опубликовавшие результаты научной работы в журнале Hypertension. О новой опасности гипертензии сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные о семи тысячах взрослых человек в Бразилии, возраст которых составлял в среднем 59 лет. За участниками исследования наблюдали в течение почти четырех лет. Тестировались такие когнитивные функции, как память, беглость речи, внимание, концентрация и другие свойства, связанные с мышлением.

Оказалось, что систолическое артериальное давление 121-139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление 81-89 миллиметров ртутного столба способствует ускоренному снижению когнитивных функций у людей среднего и старшего возраста, которые не употребляли антигипертензивные препараты. При этом скорость ухудшения работы мозга не зависела от продолжительности гипертонии, то есть даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.

Среди ограничений своей работы ученые называют относительно короткий период наблюдения и то, что участники самостоятельно сообщали о гипертонии. В то же время исследователи считают, что их выводы применимы и для жителей других регионов, а не только Бразилии.