Одноногий мужчина растрогал пользователей сети отзывом на сайте модного бренда

Потерявший ногу мужчина оставил на сайте британского производителя одежды Marks & Spencer отзыв под товаром и растрогал пользователей сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Редакторы издания обратили внимание на публикацию в Twitter британской писательницы Джейн Шарп. В посте она рассказала, что просматривала вещи в интернет-магазине в поисках подарка для своего отца и обратила внимание на комментарий под парой теплых серых тапочек бренда стоимостью 19,5 фунта стерлингов (1911 рублей).

Анонимный автор написал: «Очень удобные тапочки восьмого размера на правую ногу ищут своего владельца». Далее он объяснил, что носит дома похожую обувь уже более сорока лет, однако пять лет назад он потерял правую ногу, поэтому правый тапок ему больше не нужен. «Так что, если у вас не хватает правого тапка такого же размера, то я разрешаю M&S передать вам мой адрес электронной почты. Просто свяжитесь со мной, и я отдам его вам бесплатно», — предложил поклонник марки.

Юзеры оценили добрый жест мужчины и принялись оставлять комментарии под записью Шарп. «Ох, нет, я не плачу, отложите лук», «Как это мило!», «Чувствую не только дух Рождества, но и дух человечности. Кто бы вы ни были, я испытываю к вам огромное уважение», «Благослови его бог», — высказывались они.

В июне бывшая королева красоты Даниэлла Альварес поделилась фото после ампутации ноги. На кадре она запечатлена лежащей на больничной койке после проведенной операции в окружении своих родственников. Девушке пришлось ампутировать конечность ниже колена из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.