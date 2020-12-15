Мир
 
Последние новости
Боснийские власти отказались быть «русскими пешками на Балканах»
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины
Раскрыта эффективность новой американской вакцины от коронавируса
Девушка спрятала в волосах предметы домашнего обихода и прославилась
Россиянин облил прилавок в кафе за просьбу надеть маску и попал на видео
США сочли Россию угрозой для стабильности в Средиземноморье
В Норвегии заявили о желавших убить оппозиционера десяти саудовских киллерах
Российскому бизнесу предложили простить налоги
Участники «Уральских пельменей» отсудили миллионы рублей у бывшей звезды шоу
Новости партнеров
Прослушать новость

Италии предсказали смертность времен Второй мировой войны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Италии предсказали, что смертность может достичь уровня 1944 года. Об этом пишет издание Ansa со ссылкой на заявление президента Национального института статистики (ISTAT) Джана Карло Бланджардо.

По итогам 2020-го смертность в стране может сравняться с показателями времен Второй мировой войны. Согласно оценкам ISTAT, число смертей может превысить 700 тысяч — пока что зарегистрировано 647 тысяч случаев. Бланджардо признал, что такие показатели вызывают сильную обеспокоенность.

11 декабря ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе. Всего в мире она выросла на 60 процентов за последние полтора месяца.

По последним данным, в мире насчитывается более 72,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,6 миллиона скончались. В Италии число зараженных составляет более 1,8 миллиона человек, еще 65 тысяч человек погибли от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Deaths in Italy to top 700,000 in 2020, highest since 1944 - ISTAT
В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 миллионов
ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе