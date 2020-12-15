Путин поздравил Грызлова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"», председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает РАПСИ.

«Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный государственный подход к решению поставленных задач», — заявил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что опыт, знания и энергия Грызлова будут востребованы и в дальнейшем и смогут послужить на благо страны.

Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 2002 году он стал председателем высшего совета «Единой России»,. Его дважды избирали депутатом Госдумы — в 2003 и 2007 годах, при этом в обоих созывах политик занимал должность председателя нижней палаты парламента. С 2015 года Грызлов также является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.