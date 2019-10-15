В России предупредили об угрозе обострения ситуации в Донбассе

Действия украинских националистов на линии разграничения в Донбассе способны привести к обострению ситуации. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в юго-востоке Украины Борис Грызлов, сообщает во вторник, 15 октября, «Интерфакс».

По мнению Грызлова, «власть в Киеве пока не проявляет воли, чтобы противодействовать украинским неонацистам». Он также подчеркнул, что заигрывание с радикалами «не может привести ни к чему хорошему».

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Российский политик напомнил, что Контактная группа ранее согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября. «Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева», — сказал российский полпред, подчеркнув, что «главная причина торможения минского процесса — это позиция Киева».

Если бы власти Украины проявили политическую волю, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки, считает Грызлов. По его словам, в тех районах, где Киев выполнил взятые на себя обязательства, стало безопаснее.

Российский полпред указал, что украинские националисты готовятся занять все позиции в Петровском и Золотом. При этом, их акции в городах и регионах Украины вызывают негативную реакцию жителей Донбасса, и все это отражается на работе Контактной группы.

«Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса», — подчеркнул Грызлов, добавив, что за прошедшие годы Киев не сделал ничего для разоружения неонацистских формирований.

Российский полпред напомнил, что Киев, Донецк и Луганск ранее согласовали формулу Штайнмайера. По его словам, это создало возможности для дальнейшей работы.

Ранее во вторник сообщалось, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск. При этом, глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что представители украинской стороны пытались уйти от ответственности за срыв процесса разведения.

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