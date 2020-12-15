Журналист провалил интервью с певицей из-за шутки про постель

Британский журналист Имонн Холмс (Eamonn Holmes) вспомнил случай из своей карьеры, когда известная американская певица Мэрайя Кэри отказалась от интервью из-за его шутки про постель. Об этом сообщает The Mirror.

61-летний Холмс рассказал, что интервью провалилось еще до его начала. Когда звезда приехала на съемку, она сказала, что очень устала. Певица поставила условие, что примет участие в беседе только в том случае, если сможет прилечь и отдохнуть перед этим.

Журналист ответил, что тоже очень устал, потому что в тот день был на ногах с четырех утра. Он пошутил, что будет брать интервью у Кэри, если они лягут оба. Певица не оценила шутку и сказала, что в таком случае не будет давать интервью.

Ранее ведущий британского утреннего шоу Филлип Шофилд (Phillip Schofield) рассказал, как отомстил подростку, который позвонил в студию и выругался в прямом эфире. Журналисты раздали номер хулигана разным людям, и в течение нескольких дней они звонили ему и вешали трубку.