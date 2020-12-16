Юные жители Подмосковья получили медали за мужество

Одиннадцать юных жителей Подмосковья получили медали «За проявленное мужество», награда Совета Федерации вручается за различные подвиги. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Так, 16-летний Игорь Хлопенов из Щелкова обезвредил грабителя, который попытался украсть у пожилой женщины сумку.

«Я услышал крик и побежал на это место. Вокруг стояло несколько человек, но никто не пытался помочь бабушке. Я бросился в погоню за грабителем», — рассказал он, отметил, что не испытывал страха.

В Рузском городском округе наградили ребят, которые помогли потушить крупный пожар. Еще пять человек получили медали за спасение утопающих.

Всего в этом году медали «За проявленное мужество» получили 142 ребенка в 57 регионах России. Самой юной героине этого года — Ксении Бересневой из Вологды — на момент совершения подвига было пять лет. Она была дома с маленьким братом, когда в их квартире начался пожар. Она криком привлекла строителей, работающих неподалеку. Они растянули под окном одеяло, так как дверь не открывалась. Ксения сбросила вниз брата, потом прыгнула сама. С серьезными травмами их доставили больницу, сейчас дети полностью здоровы.