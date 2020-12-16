Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей

На мэрию Парижа наложили штраф в размере 90 тысяч евро за слишком большое количество женщин на руководящих должностях в городской администрации. Об этом заявила глава города Анн Идальго, передает ТАСС.

По французскому законодательству, соотношение мужчин и женщин при назначении на должности должно составлять как минимум 60 на 40 процентов и стремиться к паритетным значениям. Однако министерство государственной службы выяснило, что город назначил на руководящие посты 11 женщин и 5 мужчин, таким образом процент женщин составил 69 процентов.

Идальго назвала выписанный штраф абсурдным и заявила, что разделит его со всеми сотрудницами генерального секретариата Парижа.

В феврале мусульманки рассказали о дискриминации во Франции, которой они подвергаются из-за ношения хиджаба. Так, 26-летняя студентка в Страсбурге, возглавляющая профсоюз мусульманских студентов во Франции Хания Шалал (Hania Chalal), привела в пример историю, когда ей отказали в продлении сертификата спасателя из-за хиджаба. Кроме того, француженке запретили надеть в бассейн мусульманский купальник буркини, который, как и хиджаб, не разрешен в публичных местах.