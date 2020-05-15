Непринятую в пожарные из-за роста итальянку поддержали в ООН

Комитет ООН по правам человека вступился за итальянку, которую не приняли на работу из-за небольшого роста. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение Национального корпуса пожарных Италии признали дискриминацией. Женщину не взяли на работу из-за того, что ее рост меньше требуемого минимума: 161 сантиметр против 165. В ООН постановили, что такой критерий неправилен, поскольку значительно превосходит средний рост женщин в стране.

«Италия должна обеспечить такие требования приема на работу, <...> которые не оказывали бы негативного воздействия на кандидатов-женщин», — заявил эксперт комитета Юваль Шани. Теперь власти страны должны выплатить женщине компенсацию и повторно рассмотреть ее заявление.

В июне 2018-го в Италии прокуроры перестали расследовать дело о сексуальных домогательствах в отношении известного спортивного чиновника, посчитав, что его жертва «слишком старая» для каких-либо приставаний.

Комитет по правам человека следит за выполнением государствами Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году.

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