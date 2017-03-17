Итальянка заплатила 70 тысяч евро за ужин бабушки с Берлускони

Итальянка за 70 тысяч евро купила своей бабушке ужин в компании бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Tgcom24.

Вечер с 80-летним медиамагнатом стал одним из лотов благотворительного аукциона, организованного по инициативе итальянского отделения Красного Креста. Средства, вырученные от продажи, перечислят в фонд пострадавших от землетрясения в центральной Италии.

Как отмечается, женщина решила принять участие в мероприятии для того, чтобы сделать приятное бабушке. Та является давней поклонницей бывшего главы итальянского правительства.

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Сообщается, что пожилой женщине еще только предстоит отправиться на ужин с Берлускони. Он состоится на его роскошной вилле в Аркоре под Миланом. Точную дату встречи назовут в ближайшие несколько дней. Предложение действует максимум для трех человек.

24 августа 2016 года в Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Тогда в городе Аматриче и соседних Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6, в результате которого пострадали десятки человек.