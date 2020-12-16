Стало известно об уровне смертности в России на фоне пандемии

В период с января по октябрь 2020 года уровень смертности в России достиг максимального значения за последние 10 лет. Об этом стало известно РБК по результатам расчетов на основе данных Росстата.

Отмечается, что к 2019 году смертность в России благодаря мерам по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тысяч населения за аналогичный период — с января по октябрь. Это на 13,7 процента меньше, чем в 2010 году (119,3 умерших на 10 тысяч живущих) и на 8,7 процента меньше, чем в 2011-м (112,7 умерших).

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса этот показатель составляет 113,2 процента — более чем на 10 процентов выше, чем в 2019-м. Смертность в текущем году оказалась максимальной за 10 лет — с 2010 года, когда аналогичные показатели выросли на фоне аномально жаркого лета.

Согласно анализу, смертность увеличилась в 82 из 85 регионах России. В 33 из 85 субъектах страны показатель, как и в целом по стране, оказался наиболее высоким за десятилетие.

По данным Росстата, за период с января по октябрь 2020 года общее число умерших в России достигло 1,661 миллиона человек — это на 9,7 процента больше, чем за тот же период 2019 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 10 месяцев 2020 года смертность в России на 9,7 процента превысила показатели аналогичного периода прошлого года. При этом она отметила, что в отсутствие COVID-19 как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а, наоборот, регистрировали бы существенное снижение этих показателей.

Голикова также отметила, что власти ожидают роста смертности из-за коронавируса по итогам ноября и в декабре. Кроме того, в стране наблюдается тенденция роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.