Россиянка порассуждала о турецких женщинах и спровоцировала споры в сети

Российская туристка, трижды побывавшая в Турции в 2020 году, порассуждала о местных женщинах и спровоцировала споры в сети среди своих читателей. Наблюдениями женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, распространенное мнение о том, что в Турции «до сих пор каменный век», ошибочно, и на самом деле страна является очень развитой и современной. «И да, женщины в Турции давным-давно не носят паранджу. Лишь некоторые ходят с покрытой головой, в платках. Даже считается, что здесь матриархат. Действительно, права женщин серьезно защищены законом», — пояснила она.

Кроме того, автор публикации заметила, что турецкие женщины чувствуют себя очень уверенно и свободно — например, девушки-подростки ездят на скутерах, а на пляжах они «прыгают со скал не менее виртуозно», чем парни. Также туристка уточнила, что купаются и загорают турчанки в обычных купальниках.

В комментариях россияне поспорили с автором. «Купаются. В октябре в Сиде отдыхала. Капюшон на голове, платье с длинными рукавами ниже колен, леггинсы под платьем, плюс нижнее белье...» — написала одна читательница. «Как печально, что людей это волнует», — написал другой подписчик. «Многих россиян напрягает, когда турчанки купаются в одежде. Но если трезво подумать — а что гигиеничнее для окружающих: голое тело с возможными кожными заболеваниями (заразными) или прикрытое тело?» — спросила еще одна пользовательница.

Ранее в декабре россиянин, отправившийся в отпуск в Турцию, рассказал о том, как ему удалось пресечь наглые ухаживания хозяина местного отеля за его женой. Путешественник уточнил, что владельцу объекта размещения Альтану на вид было около 60 лет, он лично встречал всех гостей и в целом был склонен «расточать любезности» женщинам.