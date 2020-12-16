Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина

Дочь бывшего гендиректора Воронежского завода растительных масел Альберта Давлетшина, обвиняемого в мошенничестве и скончавшегося недавно от коронавирусной пневмонии, потребовала наказать судью, которая продлила срок ареста ее болеющему отцу, что привело к его смерти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В своей жалобе в Воронежскую квалификационную коллегию судей Юлия Давлетшина попросила привлечь судью Марину Галаган к дисциплинарной ответственности за поступок, умаляющий, по ее мнению, авторитет всей судебной власти, — «пренебрежительное отношение к здоровью и жизни человека».

65-летний обвиняемый, страдающий ишемической болезнью сердца и гипертонией, заболел в СИЗО коронавирусной пневмонией, после чего у него развилась дыхательная недостаточность. В заседании суда по продлению очередного срока ареста он участвовал по видеосвязи из тюремной больницы, лежа на каталке с кислородным баллоном и маской. Тем не менее судья решила, что Давлетшин может скрыться либо помешать ходу расследования и оставила его под стражей. Через пару дней заключенный впал в кому. Следователь тут же освободил его из-под стражи, обвиняемого в бессознательном состоянии перевели в городскую больницу Воронежа, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, которого не было в тюремной медсанчасти, но спустя некоторое время он умер. Как пояснили врачи его родственникам, три дня без ИВЛ оказались для пациента критическими.

Судья должна была запросить у медиков официальные документы с его диагнозом, чтобы объективно оценить состояние здоровья, а она ограничилась дежурной фразой о том, что заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у обвиняемого нет, пояснил адвокат Аркадий Амасьянц.

Отставной начальник колонии, заслуженный работник ФСИН Альберт Давлетшин возглавил Воронежский завод растительных масел 11 лет назад. Под его руководством предприятие прошло модернизацию, увеличив объемы производства и выручки. В 2019 году Давлетшина и его сына, являвшегося коммерческим директором завода, арестовали по обвинению в неуплате налогов. Родственники вину отрицали, заявляя об оговоре партнера, подвергшегося давлению силовиков.

Давлетшина-младшего выпустили из СИЗО под подписку о невыезде после смерти его отца.