Суд оправдал калининградских врачей по делу об убийстве младенца

Калининградский областной суд огласил оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве новорожденного. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решение судьи Сергея Капранова основано на оправдательном вердикте присяжных, оглашенном 10 декабря.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года в роддоме на 24-й неделе беременности родился глубоко недоношенный, но вполне жизнеспособный мальчик. Однако Елена Белая дала указание Элине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния, что та и сделала. Кроме того, Белая также приказала подчиненным переписать историю болезни, указав, что ребенок умер еще до рождения.

Однако присяжные сочли, что в суде не доказан сам факт преступления: на вопрос: «Доказано ли, что 6 ноября 2018 года между 10:15 и 10:25 в роддоме №4 новорожденному Ахмедову через пупочный катетер было введено 10 миллилитров препарата «магния сульфат», вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления?» пять из восьми присяжных ответили отрицательно.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР), сразу после оглашения приговора выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «По мнению ведомства, то, в каких условиях производилась оценка собранных доказательств присяжными заседателями, не может оставаться без внимания. (...) К сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».

Петренко также отметила, что еще во время предварительного следствия неоднократно предпринимались попытки дать оценку обстоятельствам смерти ребенка и представить факт расследования неким негативным прецедентом. Порой в некоторых из таких материалов прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия.

Кроме того, иногда намеренно искажались полученные следствием доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела. Причем такая активность, очевидно, направленная на спекуляцию общественным мнением, отмечалась и на протяжении всего судебного процесса, вплоть до его завершающего этапа.