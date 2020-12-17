Россиянка пережила две клинические смерти в один день

Жительница Вологды Вера Комарова пережила две клинические смерти в один день и осталась жива. Об этом сообщает «Российская газета».

4 октября 55-летняя россиянка почувствовала боль в груди, муж вызывал скорую помощь. С помощью ЭКГ медики подтвердили острый инфаркт миокарда, во время осмотра женщина потеряла сознание, и у нее остановилось сердце, наступила клиническая смерть.

Врачам удалось восстановить работу сердца при помощи дефибрилляции, непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких, а также медикаментозной терапии. На помощь вызывали вторую реанимационную бригаду, и у женщины снова остановилось сердце, наступила вторая клиническая смерть.

Комарову доставили в региональный сердечно-сосудистый центр, у нее диагностировали обширный инфаркт. Он произошел из-за тромба, который закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь — развился некроз.

Как рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Москалев, существует понятие «дверь-баллон» — в течение 30 минут врачи должны восстановить пациенту с инфарктом кровоток, обеспечив приток крови к сердечной мышце. В случае с Комаровой они провели проводник через закрытую артерию, доставили туда специальный баллон и раздули его, установив стент. На процедуру ушло 17 минут, уточнил медик, назвав это хорошим результатом.

Сейчас Комарова находится на реабилитации и социальной адаптации в санатории.