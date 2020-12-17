Робби Уильямс едва не погиб из-за морепродуктов

Британского поп-певца Робби Уильямса едва не убили морепродукты. Об этом сообщает Mirror.

46-летний артист рассказал, что из-за переизбытка рыбы в рационе у него случилось отравление ртутью. Врачи сказали, что его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу могут привести к раку кожи и заболеваниям легких. При этом исполнитель не подозревал о своих проблемах со здоровьем, пока не сдал анализ крови.

«Я ел рыбу дважды в день, и у меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор», — рассказал Уильямс. Он пошутил, что обрадовался тому, что смог побить рекорд по уровню ртути в организме.

В прошлом году певец признался, что не пользуется мобильным телефоном уже 13 лет. «У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. Обсуждая социальные сети, он отметил, что у него нет паролей от них, иначе его «карьере пришел бы конец». По словам звезды, посты за него публикуют другие люди.