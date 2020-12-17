Глава СВР оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о беспрецедентном прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами. Об этом он написал в своей статье «Взаимодействие разведок в современном мире: вызовы и проблемы» для журнала «Международная жизнь».

При этом он отметил, что напряженность в отношениях России с Западом влияет на характер связей службы с иностранными разведками, в частности с американской и западноевропейскими. Нарышкин также добавил, что ведомство хорошо информировано о «мощном давлении» США и Великобритании на ряд государств «в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России». «Вопреки такому "неджентльменскому" поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», — отметил он.

По словам Нарышкина, в настоящее время СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств, входящих в СНГ, а также стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств.

Ранее Нарышкин описал методы работы иностранных разведок. По его словам, спецслужбы развитых стран действуют по схожим лекалам, используя примерно одинаковый набор средств. Тем не менее, отметил он, «в наборе наших ... заклятых партнеров и их союзников всегда наблюдался крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов». Такие методы, отметил Нарышкин, нельзя назвать «джентельменскими», даже учитывая специфику работы разведок.