Глава СВР обвинил США в попытках сорвать договоренности по Карабаху

США и их союзники намеренно провоцируют националистов в Азербайджане и Армении, чтобы попытаться сорвать заключенные сторонами мирные договоренности по Нагорному Карабаху. В этом страны Запада обвинил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Как отметил глава СВР, Вашингтон в настоящее время старается разжечь рознь между армянским и азербайджанским народами, чтобы дискредитировать достигнутое соглашение между Ереваном и Баку.

«Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», — пояснил Нарышкин.

По его словам, тот факт, что мирное соглашение по Карабаху было заключено при посредничестве России, свидетельствует о том, что Западу не удалось выдавить Москву из региона. При этом ни США, ни страны Европы не готовы смириться со сложившейся расстановкой сил в Закавказье, поэтому в очередной раз пытаются решить свои задачи «за счет интересов простых людей». В итоге из-за провокаций со стороны западных держав регион снова может быть вовлечен в тяжелый военный конфликт, считает директор службы.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.