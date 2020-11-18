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Путин рассказал о критических часах для Армении в Нагорном Карабахе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о критической ситуации в Нагорном Карабахе перед подписанием соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, после взятия вооруженными силами Баку под контроль Шуши ситуация стала критической для армянской стороны, и счел шел на часы — Азербайджан мог взять Степанакерт и продолжить движении в регионе, о чем честно предупредил граждан премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана, подчеркнул глава государства. Однако у сторон не было времени проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. «Ну, это просто нереалистично, а надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали — в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — заключил президент России.

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Ранее Путин рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил главу Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шуши, однако Пашинян выступил против. Глава правительства Армении сообщил, что видит в этом условии угрозу для интересов Армении и Карабаха. Путин отметил, что не понимает, в чем, по мнению армянской стороны, заключалась эта угроза. Таким образом, переговоры были провалены.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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