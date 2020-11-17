Путин рассказал о реакции властей СССР на армяно-азербайджанский конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что власти СССР в конце 1980-х годов не отреагировали должным образом на армяно-азербайджанские столкновения, которые привели затем к конфликту в Нагорном Карабахе. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в регионе, передает ТАСС.

Глава государства, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, обратил внимание на историю этого вопроса. Он отметил, что конфликт берет начало в 1988 году, когда произошли этнические столкновения в Сумгаите Азербайджанской ССР. В результате пострадало армянское население, после чего события перекинулись на Нагорный Карабах.

По мнению Путина, тогда власти СССР не проявили должной реакции на происходящее. «Здесь я не хочу занимать чью-то сторону, кто там прав, кто виноват, сейчас вообще невозможно сказать», — пояснил президент, добавив, что навести порядок было необходимо, так же как и защитить людей. Он пояснил, что этого не было, в результате чего «армяне сами взялись за оружие и начался вот этот затяжной, многолетний конфликт».

Ранее Путин назвал способ, который позволил бы избежать войны в Нагорном Карабахе. По мнению российского лидера, конфликт Армении и Азербайджана не перешел бы в стадию вооруженного противостояния, если бы стороны смогли договориться о передаче Баку семи районов и о возвращении беженцев в регион.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении боев.