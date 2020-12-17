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Умер последний участник парада Победы в Ленинграде

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Кадр: Воспоминания Ветеранов о Войне / YouTube

Умер последний участник парада Победы в Ленинграде Игорь Морштейн. Ему было 92 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Морштейн родился в Ленинграде и пережил блокаду, также во время Великой Отечественной войны работал на военных заводах. На фронт ушел в 17 лет, потом принимал участие в боях в Прибалтике, освобождении Эстонии, Латвии, Литвы от фашистских захватчиков.

В последние годы Морштейн активно участвовал в ветеранском движении и был председателем комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где хотят создать музей, посвященный памяти ветерана.

В октябре 2020 года в Грузии умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны. Самсону Оганесяну было 106 лет. Он родился в селе Большой Самсар Ахалкалакского района Грузии. Оганесян принимал участие в советско-финской войне. Во время Великой Отечественной он командовал ротой 353-го стрелкового полка 47-й стрелковой Невельской дивизии.

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