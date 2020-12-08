Умерла сообщившая о победе в 1945 году телеграфистка

Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, объявившая в 1945 году о победе в Великой Отечественной войне, умерла в белорусском Гомеле. Об этом сообщила «Sputnik Беларусь» ее дочь Лариса Зуникова.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше», — сказала она. Уточняется, что скончалась Нетупская в Гомеле в возрасте 100 лет.

Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет. Она мечтала попасть на фронт и долго уговаривала работников военкомата. В результате в мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон.

Телеграфистка участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В ночь на 9 мая она передала в Москву информацию о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

В конце октября в Грузии умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны. Самсону Оганесяну было 106 лет. Во время Великой Отечественной он командовал ротой 353-го стрелкового полка 47-й стрелковой Невельской дивизии. Оганесян был удостоен множества наград, в том числе ордена Отечественной войны I степени и медали «За отвагу».