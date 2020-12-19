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В США рассказали о «поставившем страну на колени» коронавирусе

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Фото: LUCY NICHOLSON / Reuters

Журналист американского телеканала NBC Дэниел Аркин оценил влияние пандемии коронавируса на страну и попытался предположить, как она повлияет на ближайшее будущее США. Его статья опубликована на сайте канала.

В частности, Аркин задался вопросом, как вирус «смог поставить на колени самую богатую и могущественную страну мира» — США. По его мнению, американцы ожидали, что на борьбу с болезнью будет направлено множество ресурсов, однако этого не случилось. Журналист также сослался на слова одного из ведущих врачей о том, что зимой в США может произойти «самый серьезный кризис общественного здравоохранения в истории».

Кроме того, он обратил внимание на то, что количество смертей от COVID-19 в стране за десять последних месяцев приближается к 300 тысячам. При этом если весной основным очагом пандемии был северо-восток США, в особенности, Нью-Йорк, то на данный момент смертность растет по всей стране.

По мнению автора, пандемия выявила множество проблем в стране. Среди них недостаточное финансирование больниц, приходящая в упадок инфраструктура в сельских городах и бедных кварталах, тормозящее экономическую помощь законодательство, ситуация с медицинским страхованием. Особенно тяжело пришлось цветным сообществам, где усилились системный расизм и экономическое неравенство.

Аркин напомнил, что вакцинация начнется в ближайшее время, однако обратил внимание на то, что ее результаты будут видны не раньше следующего года. «Если американцы не изменят свое поведение, недели и месяцы впереди будут наполнены новыми смертями и отчаянием, переполненными больницами и очередями по безработице», — заключил журналист, ссылаясь на экспертов.

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