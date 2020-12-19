Российскому первокласснику отбили почки после жалобы матери на поборы в школе

В Казани одноклассники отбили почки ребенку, мать которого пожаловалась в прокуратуру на поборы в школе. Об этом сообщает Readovka.

Утверждается, что инцидент произошел в многопрофильном лицее №187. Якобы первоклассник вернулся домой и рассказал, что его побили. К вечеру у ребенка заболел живот и его доставили в больницу, где врачи выяснили, что ему отбили почки.

Readovka пишет, что первоклассника травили с сентября этого года, когда его мать пожаловалась на поборы — перед линейкой якобы с родителей собирали по 10 тысяч рублей. Женщина, которая из-за пандемии лишилась работы, написала жалобу в прокуратуру.

В школе конфликт, связанный со сбором денег, проигнорировали, а в полиции ей лишь посоветовали сменить учебное учреждение, пишет издание.

По данным местной «Комсомольской правды», полиция выехала в лицей для проверки информации. Там же отметили, что заявлений от матери первоклассника не поступало.