В Москве отправили более миллиона СМС с результатами теста на COVID-19

С 21 ноября всем пациентам, сдавшим анализы на определение коронавирусной инфекции методом ПЦР, начали направлять СМС-уведомления с результатами тестов. За это время пациентам было разослано более миллиона СМС-сообщений. Их получают горожане, сдавшие ПЦР-тесты в городских медицинских учреждениях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже более миллиона СМС-сообщений с результатами анализа получили москвичи, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19. Это касается анализов, взятых в медицинских организациях городской системы здравоохранения. Мы решили инициировать такие рассылки для того, чтобы жители столицы могли максимально оперативно получать результаты и соблюдали меры предосторожности, поскольку еще не все горожане успели открыть доступ к своим электронным медицинским картам. Сообщение придет как в случае положительного, так и отрицательного результата», — рассказала Анастасия Ракова.

Сервис не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях. Если у жителя столицы подтвердился COVID-19, то в сообщении его попросят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время с ним связываются врачи и рассказывают о дальнейших действиях. Если результат теста оказывается отрицательным, то жителю советуют продолжать следовать правилам безопасности — носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Взрослые москвичи могут сдать ПЦР-тест на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Горожанам до 18 лет можно сдать анализ в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медицинской карте.

Ранее количество мест для записи на ПЦР-тестирование в городских поликлиниках было расширено более чем на тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы.

На базе 70 столичных поликлиник проходит вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация против коронавируса доступна для работников медицинских и образовательных организаций вне зависимости от формы собственности, сотрудникам городских социальных служб, работникам центров госуслуг, культуры, торговли, а также сферы бытовых услуг, включая пошив и ремонт одежды и обуви, ремонтные услуги, техническое обслуживание, ремонт и мойку автомобилей, услуги проката и аренды, изготовление и ремонт ювелирных изделий, клининг, копировальные центры, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, бани, сауны и прочее. Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса проинформировали о такой возможности.