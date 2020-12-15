В Москве сервисом «Социальный навигатор» воспользовались 800 тысяч человек

Интерактивная карта услуг «Социальный навигатор», которая работает на сайте столичного Департамента труда и соцзащиты с июня прошлого года, стала востребованным у москвичей онлайн-сервисом. С момента запуска им воспользовались уже 800 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сервис «Социальный навигатор» был создан, чтобы москвичи могли легко и быстро в несколько кликов найти необходимую социальную услугу в разных жизненных ситуациях – от бесплатной психологической и юридической помощи до поиска работы и реабилитации детей с инвалидностью. Всего сервис представляет почти 140 услуг по 22 категориям по более чем 650 адресам в Москве. Это услуги не только города, но и около 100 партнерских социально ориентированных НКО, а также несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса», — добавила вице-мэр.

Самыми популярными категориями социальных услуг, которые москвичи искали на карте «Социального навигатора» в 2020 году, стали «Поиск работы и обучение» (19,3 процента всех запросов), «Центры социального обслуживания» (9,1 процента), а также «Помощь семьям с детьми-инвалидами» (7,5 процента). Востребованы у москвичей и категории «Юридическая помощь» (7,2 процента), «Помощь в кризисной ситуации» (6,6 процента) и «Психологическая помощь» (5,8 процента).

На «карте добрых дел» можно найти проекты некоммерческих организаций, которые помогают разным категориям жителей. Например, проект «Передышка» ресурсного центра «Ясенева Поляна» предлагает родителям детей с инвалидностью воспользоваться помощью специально обученных социальных нянь. Проект «Школа первой помощи детям» организации «Мария мама», «Российского союза спасателей» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» учит мам и пап быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда скорой помощи. Благотворительный приют «Новая жизнь» помогает бездомным найти выход из тяжелых жизненных обстоятельств, ресоциализироваться. Десятки столичных НКО предлагают бесплатные занятия с детьми и взрослыми с инвалидностью и ментальными нарушениями, психологические консультации и профориентацию, сопровождение в больницах и многое другое.

Категория «Социальное волонтерство» посвящена услугам, связанным с добровольческим движением по разным направлениям — помощи в стационарных учреждениях, развития донорского волонтерства и других форм.

Онлайн-сервис «Социальный навигатор» продолжает развиваться. В ближайшее время на него будут добавлены услуги еще более сотни социально ориентированных НКО, которые получили грантовую поддержку правительства Москвы на конкурсе «Москва — добрый город» в 2020 году.

В этом году проект «Социальный навигатор» стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards в номинации «Внешняя коммуникация».