Россия
 
Последние новости
Российский «самолет XXI века» впервые взлетел с российскими двигателями
Мэр Перми подал в отставку
На Украине резко подскочило число госпитализаций зараженных коронавирусом
Россиянка получила срок за продажу квартиры в залоге
Атаку «русских хакеров» на госучреждения США заметили почти через год
Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19
Глава «Открытия» назвал основную проблему рубля
Байден назвал свою первую задачу на посту президента
Сомелье назвал вызывающий самое страшное похмелье напиток
Доктор Мясников назвал опасность популярных обезболивающих
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве сервисом «Социальный навигатор» воспользовались 800 тысяч человек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Интерактивная карта услуг «Социальный навигатор», которая работает на сайте столичного Департамента труда и соцзащиты с июня прошлого года, стала востребованным у москвичей онлайн-сервисом. С момента запуска им воспользовались уже 800 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сервис «Социальный навигатор» был создан, чтобы москвичи могли легко и быстро в несколько кликов найти необходимую социальную услугу в разных жизненных ситуациях – от бесплатной психологической и юридической помощи до поиска работы и реабилитации детей с инвалидностью. Всего сервис представляет почти 140 услуг по 22 категориям по более чем 650 адресам в Москве. Это услуги не только города, но и около 100 партнерских социально ориентированных НКО, а также несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса», — добавила вице-мэр.

Самыми популярными категориями социальных услуг, которые москвичи искали на карте «Социального навигатора» в 2020 году, стали «Поиск работы и обучение» (19,3 процента всех запросов), «Центры социального обслуживания» (9,1 процента), а также «Помощь семьям с детьми-инвалидами» (7,5 процента). Востребованы у москвичей и категории «Юридическая помощь» (7,2 процента), «Помощь в кризисной ситуации» (6,6 процента) и «Психологическая помощь» (5,8 процента).

На «карте добрых дел» можно найти проекты некоммерческих организаций, которые помогают разным категориям жителей. Например, проект «Передышка» ресурсного центра «Ясенева Поляна» предлагает родителям детей с инвалидностью воспользоваться помощью специально обученных социальных нянь. Проект «Школа первой помощи детям» организации «Мария мама», «Российского союза спасателей» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» учит мам и пап быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда скорой помощи. Благотворительный приют «Новая жизнь» помогает бездомным найти выход из тяжелых жизненных обстоятельств, ресоциализироваться. Десятки столичных НКО предлагают бесплатные занятия с детьми и взрослыми с инвалидностью и ментальными нарушениями, психологические консультации и профориентацию, сопровождение в больницах и многое другое.

Категория «Социальное волонтерство» посвящена услугам, связанным с добровольческим движением по разным направлениям — помощи в стационарных учреждениях, развития донорского волонтерства и других форм.

Онлайн-сервис «Социальный навигатор» продолжает развиваться. В ближайшее время на него будут добавлены услуги еще более сотни социально ориентированных НКО, которые получили грантовую поддержку правительства Москвы на конкурсе «Москва — добрый город» в 2020 году.

В этом году проект «Социальный навигатор» стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards в номинации «Внешняя коммуникация».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве отмечено сокращение числа безработных
В Москве онкопомощь стала доступнее несмотря на пандемию
В Москве пациентам выдано на дом более 2,2 миллиона упаковок льготных лекарств