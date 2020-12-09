В Москве онкопомощь стала доступнее несмотря на пандемию

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции онкологическая помощь в столице оказывается в полном объеме. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку объемы онкопомощи удалось увеличить. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме и становится доступнее для пациентов. Объем помощи по профилю онкология продолжает увеличиваться. Так, с января по октябрь 2020 года в столичных онкологических клиниках проведено более 240 тысяч госпитализаций, это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество курсов лучевой терапии в период пандемии выросло на 15 процентов и составило более 7 тысяч, а количество курсов химиотерапии возросло на 50 процентов до 186 тысяч. Повышение качества лечения онкологических заболеваний и рост объема помощи в столице обеспечены благодаря внедрению нового стандарта онкологической помощи», — рассказала вице-мэр.

На базе крупнейших городских стационаров — МГОБ № 62, ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и ГКОБ № 1 созданы шесть многопрофильных онкологических центров. Они обладают полным спектром клинических возможностей — проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, осуществляют диспансерное наблюдение. В каждом таком центре есть собственные патоморфологические лаборатории, которые позволяют точно диагностировать природу опухолевой ткани и назначать таргетную и лекарственную терапию для каждого пациента.

Все эти якорные онкологические клиники продолжали работать с начала эпидемии COVID-19 и в настоящее время оказывают все виды медицинской помощи по профилю «онкология» в полном объеме. Пациенты могут получить все виды диагностики и лечения, включая сложнейшие высокотехнологичные операции.

«Московские онкологические клиники обладают необходимыми ресурсами для проведения полного цикла диагностики и лечения онкологических заболеваний, даже с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Важно подчеркнуть, что в период эпидемии и распространения коронавирусной инфекции мы смогли не только сохранить, но и увеличить объемы оказания онкологической помощи пациентам. В полном объеме доступны высокотехнологичные операции, процедуры химио— лучевой и лекарственной терапии», — отметила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому. К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний проводит введение необходимого препарата. На время пандемии для больных с онкологическим диагнозом также предоставлена возможность выписки лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах на максимально возможный период, но не более 180 дней с учетом медицинских показаний.

Во всех медицинских организациях онкологического профиля действует ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них: возможность переноса сроков плановой госпитализации больным с доброкачественными новообразованиями, а также планового наблюдения больных, закончивших радикального лечение и находившихся в ремиссии, без изменения установленной кратности диспансерных приемов; разделение потоков движения посетителей и пациентов; ограничение допуска сопровождающих пациента (не более одного сопровождающего или доверенного лица), прекращение допуска посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, обеспечение дистанции между посетителями, масочно-перчаточный режим и измерение температуры на входе.

Новый стандарт онкологической помощи позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и назначить терапию с учетом всех особенностей пациента. За каждым онкологическим центром закреплено население одного или двух округов Москвы. Таким образом, специализированная помощь на всех этапах — обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — осуществляется в структуре одной медицинской организации.