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Вирусолог оценил «необычную способность» коронавируса

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, вирусолог, биолог Петр Чумаков в беседе с URA.RU оценил исследование ученых из Массачусетского технологического института США о «необычной способности» коронавируса.

По словам специалиста, на самом деле фрагменты генома коронавирусной инфекции не могут проникнуть в геном человека, как это делает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). «Этого не может быть. Не знаю, какие ученые говорят такие вещи. Он не может в геном попасть, потому что это РНК-вирус (рибонуклеиновая кислота), а геном у нас — ДНК», — заявил Чумаков.

Он пояснил, что генетический материал ВИЧ так же, как и коронавируса, представлен РНК, однако у него, в отличие от SARS-CoV-2, есть специальный фермент, который «может переписывать в ДНК».

Как отметил вирусолог, американские исследователи проводили свою работу в лабораторных условиях, поэтому сложно сказать, насколько справедливыми их выводы будут относительно реальной жизни.

Ранее в декабре сообщалось, что специалисты Массачусетского технологического института выяснили, что некоторые фрагменты генома коронавируса якобы могут включаться в человеческий геном.

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