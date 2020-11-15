Вирусолог оценил точность прогнозов по COVID-19

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, вирусолог, биолог Петр Чумаков в беседе с URA.RU предупредил россиян о необходимости осторожно относиться к прогнозам о поведении коронавируса, основанным на математических моделях.

Специалист пояснил, что человечество еще не имеет нужных алгоритмов расчета для новой инфекции. «В Британии еще до начала пандемии прогнозировали, что миллионы погибнут, но этого не случилось», — заявил он, пояснив, что все зависит от используемого алгоритма, а он может иметь неточности.

На поведение COVID-19 влияет много факторов, а алгоритмы расчетов основаны на информации о старых инфекциях, отметил Чумаков. Он пояснил, что все анализы были отработаны на известных инфекциях, например, гриппе. При возникновении новой еще неизвестно, какой у нее коэффициент распространения. «Все, что есть сейчас — это прикидки, основанные на очень небольшом количестве наблюдений, причем не всегда достоверных», — оценил он.

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что коронавирус может жить в организме людей поколениями, поскольку даже после болезни он может оставаться в верхних дыхательных путях. По словам врача, так же, как с коронавирусом, люди уже живут и с другими инфекциями «многие десятки тысяч лет». В качестве примера он привел папилломавирус, вирус Эпштейна-Барр и другие вирусы герпесных типов.