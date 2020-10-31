В Роспотребнадзоре дали прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал в беседе с ТАСС прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

По словам эксперта, это произойдет, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицу.

Горелов отметил, что, предположительно, на пике заболеваемости суточный прирост случаев заражения COVID-19 достигнет 20 тысяч. «Но очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер», — сказал специалист, добавив, что страна сейчас все еще находится в фазе роста, которая пока что не завершилась.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условие победы над пандемией коронавируса. По его словам, распространение инфекции замедлится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60 процентов и выше. Жемчугов также добавил, что главный критерий достаточности системы здравоохранения — это число умерших.

За последние сутки в России впервые с начала пандемии выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — прирост составил 18 283. Больше всего заразившихся — в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801) и Московской области (524).