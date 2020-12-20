Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый

Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый, скончался в результате инсульта. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, 49-летний авторитет скончался на Кипре в пятницу, 18 декабря. В США Леонтьева называли главой «Братского круга» (Brothers Circle) — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных. По сути, американские правоохранительные органы считали вора в законе лидером всей русской мафии, действующей в мире.

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Как пишет «Прайм Крайм», после того, как криминальный авторитет Владимир Вагин (Вагон) при загадочных обстоятельствах погиб в колонии, ранее судимый за мошенничество Леонтьев стал считаться старейшим нижегородским вором в законе. При этом и он, и Вагин были коронованы в 1995 году с разницей в месяц.

В начале «нулевых» Леонтьев обосновался в ОАЭ, положив начало моде среди российских криминальных авторитетов переезжать на Ближний Восток. Во время конфликта воровских кланов между лидером преступного мира России Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро) Леонтьев встал на сторону последнего, хотя его воры-земляки выступали за Усояна.

В декабре 2012 года Леонтьев участвовал в воровской сходке в Дубае, где было короновано около 18 сторонников клана Тариэла Ониани и Мераба Джангвеладзе (Сухумского). При этом Леонтьев дружил с вором в законе Василием Христофоровым (Вася Воскрес), который со временем стал одной из ключевых фигур в окружении Аслана Усояна.

В 2013 году под давлением службы государственной безопасности Дубая Леонтьев был вынужден покинуть ОАЭ. Он сменил несколько стран и в конце концов стал жить на Кипре. В последние годы Леонтьев, фактически, был предан забвению и лишен помощи со стороны российских криминальных авторитетов.