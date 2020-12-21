Кортни Лав восхитилась демонстрацией ног в чулках в поддержку «Мисс Белоруссии»

Американская певица Кортни Лав, вдова лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна, восхитилась флешмобом белорусских девушек в поддержку задержанной обладательницы титула «Мисс Белоруссия-2008» Ольги Хижинковой. Она написала об этом в Instagram.

Лав объяснила подписчикам, что женщины массово демонстрируют в соцсетях ноги в чулках в солидарность с моделью, задержанной на акции протеста в Минске в начале ноября. «Это удивительный активизм», — написала артистка.

17 декабря сообщалось о массовом флешмобе жительниц Белоруссии, снявшихся в чулках и колготках бренда Conte, с которым долгое время сотрудничала Хижинкова. Модель задержали 8 ноября, спустя четыре дня ей назначили 15 суток ареста по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Хижинкова не вышла на свободу в указанный срок. Ее освободили позже, 20 декабря.