Девушки массово показали ноги в чулках в поддержку «Мисс Белоруссии»

Жительницы Белоруссии устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной обладательницы титула «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой. Публикации появились в социальной сети Instagram под хэштегом #ЯМыХижинкова.

Девушки показали свои ноги в колготках и чулках на фоне упаковок Conte, так как Хижинкова много лет была лицом этого бренда. По хэштегу можно найти больше сотни публикаций. Белоруски выкладывают снимки и видео с красно-белой символикой протестующих и пишут арестованной слова поддержки.

Хижинкова была задержана в Минске 8 ноября во время очередной акции протеста. 12 ноября суд Центрального района Минска назначил ей 15 суток ареста по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она находится под стражей уже больше месяца. Хижинкова должна была выйти на свободу 11 декабря, однако этого не произошло.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков арестованы. Белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад.