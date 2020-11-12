«Мисс Белоруссию — 2008» арестовали почти на месяц за участие в протестах

«Мисс Белоруссия — 2008», участница конкурса «Мисс мира» Ольга Хижинкова арестована почти на месяц за участие в акциях протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».

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12 ноября суд Центрального района Минска назначил Хижинковой 15 суток ареста по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Накануне суд Заводского района приговорил модель к 12 суткам.

Хижинкова была задержана в Минске 8 ноября во время очередной акции.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже три месяца. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко.

Первые акции жестко разгонялись. Силовики задержали около семи тысяч человек. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Сообщалось о четырех погибших среди протестующих.