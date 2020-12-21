Китай обозначил масштаб вакцинации населения от COVID-19

Власти Китая обозначили масштаб массовой вакцинации населения от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина.

По словам специалиста, к 15 февраля 2021 года китайские власти намерены привить вакциной от коронавируса 50 миллионов человек.

Ранее замглавы комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил о необходимости носить маски и соблюдать остальные меры индивидуальной защиты даже после вакцинации. Он пояснил, что ни одна вакцина в мире пока не может дать стопроцентной гарантии. Поэтому до момента установления коллективного иммунитета следует продолжать профилактику.

Китай объявил о начале вакцинации населения в субботу, 19 декабря. Какую именно вакцину будут использовать и сколько человек планируется привить на начальном этапе, не указывается. Разработку китайской вакцины ведут CanSino Biologics и Институт биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук. В ее испытаниях участвуют и порядка восьми тысяч российских добровольцев. Соответствующее разрешение выдал российский Минздрав.