В Китае попросили носить маски после вакцинации

Замглавы комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил о необходимости носить маски и соблюдать остальные меры индивидуальной защиты даже после вакцинации, сообщает China Daily.

Он объяснил, что ни одна вакцина в мире пока не может дать стопроцентной гарантии. Поэтому до момента установления коллективного иммунитета следует продолжать профилактику.

Цзэн Исинь подчеркнул, что от этого зависит безопасность не только тех, кто привился, но и окружающих. Поэтому стоит чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Чиновник попросил не считать, что эти слова связаны с тем, что власти не уверены в безопасности или эффективности вакцины.

Китай объявил о начале вакцинации населения в субботу, 19 декабря. Какую именно вакцину будут использовать и сколько человек планируется привить на начальном этапе, не указывается. Разработку китайской вакцины ведут CanSino Biologics и Институт биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук. В ее испытаниях участвуют и порядка восьми тысяч российских добровольцев. Соответствующее разрешение выдал российский Минздрав.

Также Цзэн Исинь напомнил, что до сих по нет точных данных, на какое время формируется иммунитет от коронавируса. Возможно, он продлится 5-10 лет, возможно, меньше. Однако на данный момент нет сомнений, что эффективная защита формируется как минимум на полгода, что доказывает опыт первых добровольцев.

Между тем министр здравоохранения ЮАР заявил о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. По предварительным данным, этот штамм распространяется быстрее, но менее опасен.

В России также стартовала вакцинация препаратом «Спутник V». В первую очередь прививки сделают людям из группы риска — учителям, медикам и работникам городских служб. В Москве с понедельника, 21 декабря, программа распространится на работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.