Алтайский край выполнил все обязательства по нацпроекту о поддержке бизнеса

Алтайский край выполнил все обязательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает «Росбалт».

Так, в текущем году впервые была предоставлена субсидия в размере 252,5 миллиона рублей на создание промышленного технопарка в городе Рубцовск. Кроме того, власти Алтая заключили дополнительные соглашения с Минэкономразвития России ради обеспечения эффективной государственной поддержки МСП.

Также регион получит субсидии по поручению президента России Владимира Путина, их общая сумма составит более 143 миллионов рублей. Средства направят на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций в рамках реализации регионального и федерального проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Еще более 15 миллионов выделят на оказание неотложных мер поддержки бизнесу.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.